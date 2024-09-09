Ночная атака оккупантов 9 сентября — сколько вражеских целей сбили силы ПВО Украины

Ночная атака оккупантов — в Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов
Российские оккупанты в ночь на 9 сентября снова атаковали Украину. Они использовали беспилотники типа Shahed и управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака России против Украины
Враг атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной части Донецкой области. Оккупанты также запускали из Курска восемь ударных беспилотников типа Shahed.
Силы ПВО Украины сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и шесть "шахедов".
"Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели", — говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в:
- Киевской области;
- Черкасской;
- Сумской;
- Днепропетровской.
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