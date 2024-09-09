Ночная атака оккупантов 9 сентября — сколько вражеских целей сбили силы ПВО Украины

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 9 сентября снова атаковали Украину. Они использовали беспилотники типа Shahed и управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Враг атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной части Донецкой области. Оккупанты также запускали из Курска восемь ударных беспилотников типа Shahed.

Силы ПВО Украины сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и шесть "шахедов".

Количество сбитых вражеских целей 9 сентября. Фото: t.me/kpszsu

"Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в:

Киевской области;

Черкасской;

Сумской;

Днепропетровской.