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Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість знищених російських дронів

19 вересня 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість знищених російських дронів
Робота української ППО в місті. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 вересня окупанти випустили по Україні 30 ударних БпЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Українській ППО вдалося ліквідувати 27 "шахедів" та один розвідувальний БпЛА (ОТР).

Про це повідомили в Повітряних силах

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У відомстві розповіли, що в ніч проти 19 вересня росіяни застосували ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М". 

Пуски були зафіксовані з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні. 

знищення російських дронів
Знищенні російські дрони. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА. 

Згодом львів'яни почули звуки вибухів, крім того, є пошкодження та постраждалі. 

Загалом сьогодні вночі вибухи лунали у Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях.

 

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