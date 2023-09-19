Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість знищених російських дронів
У ніч проти 19 вересня окупанти випустили по Україні 30 ударних БпЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Українській ППО вдалося ліквідувати 27 "шахедів" та один розвідувальний БпЛА (ОТР).
Про це повідомили в Повітряних силах.
Скільки російських дронів знищила українська ППО
У відомстві розповіли, що в ніч проти 19 вересня росіяни застосували ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".
Пуски були зафіксовані з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
"В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА.
Згодом львів'яни почули звуки вибухів, крім того, є пошкодження та постраждалі.
Загалом сьогодні вночі вибухи лунали у Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях.