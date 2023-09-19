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Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах назвали количество уничтоженных российских дронов

19 сентября 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах назвали количество уничтоженных российских дронов
Работа украинский ПВО в городе. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 19 сентября оккупанты выпустили по Украине 30 ударных БпЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Украинскому ПВО удалось ликвидировать 27 "шахедов" и один разведывательный БПЛА (ОТР).

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что в ночь на 19 сентября россияне применили ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

Пуски были зафиксированы с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

уничтожение русских дронов
Уничтожены русские дроны. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.

Впоследствии львовяне услышали звуки взрывов, кроме того, повреждения и пострадавшие.

Сегодня ночью взрывы раздавались в Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях.

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