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Нова лінія оборони України та повернення біженців з Європи — ефір Новини.LIVE

25 січня 2024 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нова лінія оборони України та повернення біженців з Європи — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках, на це вже виділено десятки мільярдів гривень. Крім того, наша держава тисне на ЄС, щоб повернути біженців. Про це та не тільки говорять гості студії Новини.LIVE.

Дивитись прямий ефір можна у нас на YouTube-каналі.

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Що обговорюватимуть в студії

Гості нашого ефіру обговорять заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо нової лінії оборони. Як відомо, наша держава будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках, на це вже виділено десятки мільярдів гривень. 

Крім того, експерти обговорять ймовірність повернення українських біженців з Європи. Зазначається, що Україна тисне на ЄС та веде переговори щодо встановлення таких правил ЄС, які повернули б велику кількість українців додому в 2025 році.

І звичайно поза увагою не залишився літак Іл-76, який вчора впав у Бєлгородській області. За даними російських ЗМІ на борту могли перебувати українські військовополонені, однак Генштаб поки що не підтверджує дану інформацію.

Хто став гостями ефіру Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Василь Шевченко — авіаексперт,
  • Дмитро Васильєв — політолог,
  • Ігор Левченко — військово-політичний оглядач,
  • Ігор Гарбарук — політичний та міжнародний експерт, економіст,
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України,
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка,
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Водночас у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію про авіакатастрофу ІЛ-76 та чутки, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

літак
біженці
оборонна сфера
полонені
Бєлгородська область
війна в Україні
військовозобов'язані

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