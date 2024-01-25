Новая линия обороны Украины и возвращение беженцев из Европы — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей по всем направлениям, на это уже выделены десятки миллиардов гривен. Кроме того, наше государство давит на ЕС, чтобы вернуть беженцев. Об этом и не только говорят гости студии Новини.LIVE.

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Что будут обсуждать в студии

Гости нашего эфира обсудят заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о новой линии обороны. Как известно, наше государство строит масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей по всем направлениям, на это уже выделены десятки миллиардов гривен.

Кроме того, эксперты обсудят вероятность возвращения украинских беженцев из Европы. Отмечается, что Украина оказывает давление на ЕС и ведет переговоры по установлению таких правил, которые вернули бы большое количество украинцев домой в 2025 году.

И, конечно, без внимания не остался самолет Ил-76, который вчера упал в Белгородской области. По данным российских СМИ, на борту могли находиться украинские военнопленные, однако Генштаб пока не подтверждает данную информацию.

Кто стал гостями эфира Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Василий Шевченко — авиаэксперт,

Дмитрий Васильев — политолог,

Игорь Левченко — военно-политический обозреватель,

Игорь Гарбарук — политический и международный эксперт, экономист,

Николай Маломуж — председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины,

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко,

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76 и слухи, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.