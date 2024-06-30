Удар РФ по Вільнянську 29 червня — скільки людей загинуло

Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня загинуло семеро людей. Також противник поранив 31 особу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 30 червня.

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"Троє дітей та четверо дорослих загинуло, 31 людину поранено внаслідок російського удару по Запорізькому району", — розповів Федоров.

У Запорізькій області 30 червня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Інші обстріли Запорізької області

Впродовж доби загарбники 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області. За словами Федорова, ворог завдав три ракетні удари по Запорізькому району та один авіаційний по Кам’янському.

"152 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине", — повідомив він.

Також 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Федоров додав, що надійшло 37 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО.

Згодом Держслужба з надзвичайних ситуацій України показала відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у місті Вільнянськ. Місце влучання — суцільне згарище.