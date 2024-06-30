Удар РФ по Вольнянску 29 июня — сколько людей погибло

Последствия российского обстрела Вольнянска Запорожской области 29 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате российского обстрела Вольнянска Запорожской области 29 июня погибли семь человек. Также противник ранил 31 человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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"Три ребенка и четверо взрослых погибли, 31 человек ранен в результате российского удара по Запорожскому району", — рассказал Федоров.

В Запорожской области 30 июня объявили день траура по погибшим в результате российской атаки.

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В течение суток захватчики 381 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. По словам Федорова, враг нанес три ракетных удара по Запорожскому району и один авиационный по Каменскому.

"152 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Девять обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино", — сообщил он.

Также 216 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Верхней Терсы, Новопавловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Малиновки и Левадного.

Федоров добавил, что поступило 37 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

Впоследствии Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины показала видео ликвидации последствий ракетной атаки России в городе Вольнянск. Место попадания — сплошное пепелище.