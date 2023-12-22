Очі війни — боєць 3-ї ОШБр розповів, наскільки життєво важливими є дрони на фронті

Командир підрозділу "Терра" у 3 ОШБр Микола "Абдула" Волохов. Фото: РБК-Україна

Дрони на війні — це "фішка", яка дуже допомогає нашим захисникам абсолютно у всіх галузях. Окупанти бояться, адже в цьому промислі ЗСУ виявилися більш передовими.

Про це розповів командир підрозділу "Терра" у 3 ОШБр Микола "Абдула" Волохов в інтерв'ю РБК-Україна.

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Військовий розповів, що дрони просто необхідні на фронті, бо якщо до будь-якої галузі додати БпЛА, результат буде в рази ефективнішим.

"Наприклад, якщо вдосвіта облетіти мінне поле, можна крізь тепловізор побачити все ще теплі міни. Командувач може спостерігати за просуванням війська через БпЛА", — пояснює Микола Волохов.

Він розповів, що росіяни ретельно готувалися до цієї війни і на початку вже користувалися "Орланами", які літають на бензині. І це досить важливо, адже зазвичай в електронних дронах все залежить від того, скільки є заряду в акумуляторі. А "Орлан" – це платформа для ретранслятора, камер та боєприпасів.

Однак попри те, українські військові досить швидко адаптувалися до цієї "війни дронів" та освоїли їх не гірше, навіть навпаки — наша армія в цьому промислі виявилась більш передовою.

"У росіян є "Орлан" розвідник, а є справжній літак розвідник з пілотами всередині. А ми перейшли на маленькі дрони, тому що дуже хочемо, щоб кацапи поїхали звідси в пакетах", — наголосив "Абдула".

Як дрони стежать за окупантами

Волохов розповів, що завдяки дронам вони скидають на росіян снаряди, а також пильно за ними стежать. Після таких "спостережень" військовий поділився однією історію та розповів, як окупанти не допомогають одне одному при пораненні та не забирають тіл з поля бою.

"Наш оператор дрона скинув снаряд на російського військового. Той отримав поранення та впав. Він починає повзти, він джгутується, з нього спадає каска, він її поправляє і це така драма. І тут повз нього проходить його "колега" і по ході враження склалося, що він мало не з кокосовим рафом ходить. Іде собі, підходить до цього повзучого, щось говорить і йде далі. Як не було нічого", — розповідає військовий.

Окрім того, він наголосив, що наші бійці намагаються нестандартно використовувати безпілотники. До прикладу, в один з окопів за допомогою дрона скидали різні "агітаційні боєприпаси". А ще один БпЛА "Мавік-3" вирішили застосувати як гучномовець.

"На одному з дронів є така функція. Так ось ми підлетіли до одного бліндажу і через гучномовець: "Русский Иван, сдавайся! Сопротивление бесполезно!". Здалися. У них тоді виходу не було", — каже Волохов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Водночас міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що зараз Україна може виробляти до 50 тисяч дронів на місяць і збирається збільшувати показники.

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛА схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.