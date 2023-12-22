Глаза войны — боец 3-й ОШБр рассказал, насколько жизненно важны дроны на фронте

Командир подразделения "Терра" в 3 ОШБр Николай "Абдула" Волохов. Фото: РБК-Украина

Дроны на войне — это "фишка", которая очень помогает нашим защитникам абсолютно во всех отраслях. Оккупанты боятся, ведь в этом промысле ВСУ оказались более передовыми.

Об этом рассказал командир подразделения "Терра" в 3 ОШБр Николай "Абдула" Волохов в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Дроны — фишка и глаза войны

Военный рассказал, что дроны просто необходимы на фронте, потому что если в любую область добавить БпЛА, результат будет в разы эффективнее.

"Например, если на рассвете облететь минное поле, можно сквозь тепловизор увидеть все еще теплые мины. Командующий может наблюдать за продвижением войск через БпЛА", — объясняет Николай Волохов.

Он рассказал, что россияне тщательно готовились к этой войне и в начале уже пользовались "Орланами", летающими на бензине. И это довольно важно, ведь обычно в электронных дронах все зависит от того, сколько есть заряда в аккумуляторе. А "Орлан" — это платформа для ретрансляторов, камер и боеприпасов.

Однако, несмотря на это, украинские военные достаточно быстро адаптировались к этой "войне дронов" и освоили их не хуже, даже наоборот — наша армия в этом промысле оказалась более передовой.

"У россиян есть "Орлан" разведчик, а есть настоящий самолет разведчик с пилотами внутри. А мы перешли на маленькие дроны, потому что очень хотим, чтобы кацапы уехали отсюда в пакетах", — подчеркнул Абдулла.

Как дроны следят за оккупантами

Волохов рассказал, что благодаря дронам они сбрасывают на россиян снаряды, а также внимательно за ними следят. После таких "наблюдений" военный поделился одной историей и рассказал, как оккупанты не помогают друг другу при ранении и не забирают тел с поля боя.

"Наш оператор дрона сбросил снаряд на российского военного. Тот получил ранение и упал. Он начинает ползти, он жгутируется, с него спадает каска, он ее поправляет и это такая драма. И тут мимо него проходит его "коллега" и по ходу впечатления сложилось, что он чуть ли не с кокосовым рафом ходит. Идет себе, подходит к этому ползучему, что-то говорит и идет дальше. Как не было ничего", — рассказывает военный.

Кроме того, он подчеркнул, что наши бойцы стараются нестандартно использовать беспилотники. К примеру, в один из окопов с помощью дрона сбрасывали разные "агитационные боеприпасы". А еще один БПЛА "Мавик-3" решили применить как громкоговоритель.

"На одном из дронов есть такая функция. Так вот мы подлетели к одному блиндажу и через громкоговоритель: "Русский Иван, сдавайся! Сопротивление бесполезно!". Сдались. У них тогда выхода не было", — говорит Волохов.

Напомним, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

В то же время министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что сейчас Украина может производить до 50 тысяч дронов в месяц и собирается увеличивать показатели.

Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле – около 2000 долларов США и собирается за три часа.