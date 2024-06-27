Окупанти зазнали втрати 95% особового складу 38 ОМБ

Російські окупанти. Ілюстративне фото: Atlantic Council

Російські загарбники зазнають значних втрат, зокрема на Запорізькому напрямку. Так, 38-а окрема мотострілецька бригада Росії втратила 95% особового складу.

Про це повідомила пресслужба партизанського руху АТЕШ у Telegram у четвер, 27 червня.

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Втрати Росії на Запорізькому напрямку

Агент "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців 38-ї бригади розповів про вкрай жахливу ситуацію на Запорізькому напрямку.

"У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", — йдеться у повідомленні.

Селище Мирне на карті. Фото: АТЕШ

Так, під час одного з таких штурмів за участі 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% свого особового складу. За словами агента, на цій ділянці фронту такі випадки не поодинокі, а акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу.

Скриншот допису АТЕШ

Раніше партизани руху "АТЕШ" розповіли, що стежать за перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що нещодавно партизани знайшли шпиталь, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. "АТЕШ" виявив, що за дві години до госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет.