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Одна з бригад окупантів на Запоріжжі втратила 95% особового складу, — АТЕШ

27 червня 2024 14:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти зазнали втрати 95% особового складу 38 ОМБ
Російські окупанти. Ілюстративне фото: Atlantic Council
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники зазнають значних втрат, зокрема на Запорізькому напрямку. Так, 38-а окрема мотострілецька бригада Росії втратила 95% особового складу.

Про це повідомила пресслужба партизанського руху АТЕШ у Telegram у четвер, 27 червня.

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Втрати Росії на Запорізькому напрямку

Агент "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців 38-ї бригади розповів про вкрай жахливу ситуацію на Запорізькому напрямку. 

"У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", — йдеться у повідомленні.

втрати росіян в селищі Мирне
Селище Мирне на карті. Фото: АТЕШ

Так, під час одного з таких штурмів за участі 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% свого особового складу. За словами агента, на цій ділянці фронту такі випадки не поодинокі, а акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу.

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Скриншот допису АТЕШ

Раніше партизани руху "АТЕШ" розповіли, що стежать за перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що нещодавно партизани знайшли шпиталь, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. "АТЕШ" виявив, що за дві години до госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет.

російські війська
Запорізька область
окупанти
партизани
війна в Україні
втрати окупантів

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