Оккупанты понесли потери 95% личного состава 38 ОМБ

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: Atlantic Council

Российские захватчики несут значительные потери, в частности, на Запорожском направлении. Так, 38-я отдельная мотострелковая бригада России потеряла 95% личного состава.

Об этом сообщила пресс-служба партизанского движения АТЕШ в Telegram в четверг, 27 июня.

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Потери России на Запорожском направлении

Агент "АТЕШ" среди военнослужащих 38-й бригады рассказал о крайне ужасной ситуации на Запорожском направлении.

"В районе боевых действий возле населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", — говорится в сообщении.

Село Мирное на карте. Фото: АТЕШ

Так, во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% своего личного состава. По словам агента, на этом участке фронта такие случаи не единичны, а акты саботажа помогут приумножить потери среди личного состава.

Скриншот поста АТЕШ

Ранее партизаны движения "АТЕШ" рассказали, что следят за перебрасыванием военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что недавно партизаны обнаружили госпиталь, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. "АТЕШ" обнаружил, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.