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Одна из бригад оккупантов на Запорожье потеряла 95% личного состава, — АТЕШ

27 июня 2024 14:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты понесли потери 95% личного состава 38 ОМБ
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: Atlantic Council
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики несут значительные потери, в частности, на Запорожском направлении. Так, 38-я отдельная мотострелковая бригада России потеряла 95% личного состава.

Об этом сообщила пресс-служба партизанского движения АТЕШ в Telegram в четверг, 27 июня.

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Потери России на Запорожском направлении

Агент "АТЕШ" среди военнослужащих 38-й бригады рассказал о крайне ужасной ситуации на Запорожском направлении.

"В районе боевых действий возле населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", — говорится в сообщении.

потери россиян в поселке Мирное
Село Мирное на карте. Фото: АТЕШ

Так, во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% своего личного состава. По словам агента, на этом участке фронта такие случаи не единичны, а акты саботажа помогут приумножить потери среди личного состава.

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Скриншот поста АТЕШ

Ранее партизаны движения "АТЕШ" рассказали, что следят за перебрасыванием военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что недавно партизаны обнаружили госпиталь, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. "АТЕШ" обнаружил, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.

российские войска
Запорожская область
оккупанты
партизаны
война в Украине
потери оккупантов

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