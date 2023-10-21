Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупант вихваляється перед дружиною вмінням відрізати голови, — перехоплення ГУР arrow

Окупант вихваляється перед дружиною вмінням відрізати голови, — перехоплення ГУР

21 жовтня 2023 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупант вихваляється перед дружиною вмінням відрізати голови, — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Один з російських злочинців у розмові з дружиною розповів, що вбив багато українців. При цьому він вихваляється умінням відрізати голови.

Розмова була перехоплена і опублікована Головним управлінням розвідки України.

Читайте також:

Російський загарбник розповідає про вбивства українців

"Знаєш, що найцікавіше? Коли їх ріжеш, вони маму кличуть російською мовою", — розповів загарбник.

Також російський солдат розповідає, що вбив багатьох українців. При цьому його навчили "правильно" відрізати голову.

"Д**уя вбив, повір. Вже руки тремтять від страху. Мене навіть навчили голову різати по спіралі", — вихваляється росіянин.

На ці слова жінка бідкається, що її чоловік остаточно збожеволіє.

"Ким ти прийдеш, ким ти прийдеш? І так завжди головорізом був", — нарікає вона.

Не пускають у відпустку

"Відпустки всі позакривали, на нас наступ готується. Сидимо о***мо. Пораненинх дуже багато", — скаржиться нелюд.

Раніше ми розповідали, що в Головному управлінні розвідки назвали шокуючу кількість російської військової техніки, яку ЗС РФ втратили під час своїх невдалих штурмів Авдіївки. Проте її кількість може змінитися.

Нагадуємо, що російський окупант розповів єдиний варіант втечі з війни. За його словами, потрібно потрапити до психіатричної лікарні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Актуальне по темі