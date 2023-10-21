Окупант вихваляється перед дружиною вмінням відрізати голови, — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Один з російських злочинців у розмові з дружиною розповів, що вбив багато українців. При цьому він вихваляється умінням відрізати голови.

Розмова була перехоплена і опублікована Головним управлінням розвідки України.

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Російський загарбник розповідає про вбивства українців

"Знаєш, що найцікавіше? Коли їх ріжеш, вони маму кличуть російською мовою", — розповів загарбник.

Також російський солдат розповідає, що вбив багатьох українців. При цьому його навчили "правильно" відрізати голову.

"Д**уя вбив, повір. Вже руки тремтять від страху. Мене навіть навчили голову різати по спіралі", — вихваляється росіянин.

На ці слова жінка бідкається, що її чоловік остаточно збожеволіє.

"Ким ти прийдеш, ким ти прийдеш? І так завжди головорізом був", — нарікає вона.

Не пускають у відпустку

"Відпустки всі позакривали, на нас наступ готується. Сидимо о***мо. Пораненинх дуже багато", — скаржиться нелюд.

Раніше ми розповідали, що в Головному управлінні розвідки назвали шокуючу кількість російської військової техніки, яку ЗС РФ втратили під час своїх невдалих штурмів Авдіївки. Проте її кількість може змінитися.

Нагадуємо, що російський окупант розповів єдиний варіант втечі з війни. За його словами, потрібно потрапити до психіатричної лікарні.