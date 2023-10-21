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Оккупант хвастается перед женой умением отрезать головы, — перехват ГУР

21 октября 2023 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупант хвастается перед женой умением отрезать головы, — перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Один из российских преступников в разговоре с женой рассказал, что убил много украинцев. При этом он хвастается умением отрезать головы.

Разговор был перехвачен и опубликован Главным управлением разведки Украины.

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"Знаешь, что самое интересное? Когда их режешь, они маму зовут на русском языке", — рассказал захватчик.

Также русский солдат рассказывает, что убил многих украинцев. При этом его научили "правильно" отрезать голову.

"Д**уя убил, поверь. Уже руки дрожат от страха. Меня даже научили голову резать по спирали", — хвастается россиянин.

На эти слова женщина жалуется, что ее муж окончательно сойдет с ума.

"Кем ты придешь, кем ты придешь? И так всегда головорезом был", — жалуется она.

Не пускают в отпуск

"Отпуска все позакрывали, на нас наступление готовится. Сидим о***мо. Раненых очень много", — жалуется изверг.

Ранее мы рассказывали, что в Главном управлении разведки назвали шокирующее количество российской военной техники, потерянное ВС РФ во время своих неудачных штурмов Авдеевки. Однако ее количество может измениться.

Напоминаем, что российский оккупант рассказал единственный вариант побега с войны. По его словам, нужно попасть в психбольницу.

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