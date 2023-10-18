Окупант заявив, що для втечі з війни потрібно потрапити до психлікарні, — перехоплення ГУР

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів єдиний варіант втечі з війни. За його словами, потрібно потрапити до психіатричної лікарні.

Про це окупант сказав у перехопленій розмові, яку опублікувало ГУР МО.

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Загарбник відреагував на виступ російського диктатора Володимира Путіна. Він також зазначив, що війна в Україні затягнеться. Окупант впевнений, що для втечі потрібно взяти відпустку та потрапити до психіатричної лікарні.

Перехоплена розмова

— Чого так довго? — спитала співрозмовниця окупанта.

— Та блін, хохли нам подарунки шлють нах*й, — відповів він.

— Що? — спитала співрозмовниця.

— Хохли подарунки шлють. Бл*ть, "прильоти", — окупант.

— Сильно? — співрозмовниця.

— Ні, то парочку-трійку прилетіло на чотирьох, — окупант.

— Ну, нормально все? — співрозмовниця.

— Так, нормально. О Вовку ще слухали тут сиділи. Коротше, ніх*я нічого він не сказав, — російський військовий.

— Так, і я теж слухала сиділа. Ну про відпустку сказав те, що пів року, за пів року — 14 днів, — співрозмовниця.

— Так, єдиний, що ось це нах*й... Більше ні х*ра нічого... Коротше, бл*ть. Походу надовго буде нах*й, і ця х*йня надовго затягнеться, бл*ть. Роки на 2, на 3 може затягнутися нах*й, така хр*нь пішла. Ну а що єдиний варіант це, бл*ть, пі*дувати у відпустку, нах*й, і в дурку лягати, бл*ть. Більше ніх*ра, — загарбник.

Нагадаємо, у російській армії значні втрати серед особового складу. Також є проблеми з постачанням продовольства, окупанти недоїдають та не мають доступу до питної води.

Також ми писали, що дружина російського солдата у телефонній розмові поскаржилася на значні втрати російських військ. Також вона, схоже, продемонструвала повну неосвіченість і байдужість як до війни, так і до свого "захисника".