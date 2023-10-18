Оккупант заявил, что для побега с войны нужно попасть в психбольницу, — перехват ГУР

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал единственный вариант побега с войны. По его словам, нужно попасть в психбольницу.

Об этом оккупант сказал в перехваченном разговоре, который опубликовало ГУР МО.

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Захватчик отреагировал на выступление российского диктатора Владимира Путина. Он также отметил, что война в Украине затянется. Оккупант уверен, что для побега нужно взять отпуск и попасть в психбольницу.

Перехваченный разговор

— Че так долго? — спросила собеседница оккупанта.

— Да блин, хохлы нам подарки шлют нах*й, — ответил он.

— Чего? — спросила собеседница.

— Хохлы подарки шлют. Бл*ть, "прилеты", — оккупант.

— Сильно? — собеседница.

— Нет, так парочку-троечку прилетело на четырех, — оккупант.

— Ну нормально все? — собеседница.

— Да, нормально. О, Вовку еще слушали тут сидели. Короче, них*я ничего толком он не сказал, — российский военный.

— Ну да, и я тоже слушала сидела. Ну про отпуск сказал то, что полгода, через полгода — 14 дней, — собеседница.

— Да, единственный, что вот это нах*й...Больше ни х*ра ниче...Короче, бл*дь. Походу надолго будет нах*й, и эта х*йня надолго затянется, бл*дь. Года на 2, на 3 может затянуться нах*й, такая хр*нь пошла. Ну а что единственный вариант это, бл*дь, пи*довать в отпуск, нах*й, и в дурку ложится, бл*дь. Больше них*ра, — захватчик.

Напомним, в русской армии значительные потери среди личного состава. Также есть проблемы с поставкой продовольствия, оккупанты недоедают и не имеют доступа к питьевой воде.

Также мы писали, что жена российского солдата в телефонном разговоре пожаловалась на большие потери российских войск. Также она, похоже, продемонстрировала полную необразованность и безразличие как к войне, так и к своему "защитнику".