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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки

28 листопада 2023 08:46
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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото (архівне): t.me/dnipropetrovskaODA
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Цієї ночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з різного типу озброєння. Під вогнем, зокрема, опинились Кривий Ріг та Марганецька громада. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Як відомо, цієї ночі загарбники вдарили ракетою по Кривому Розі. Всі деталі щодо руйнувань та постраждалих зараз встановлюються. 

Окрім того, під вогнем важкої артилерії російської армії опинилася Марганецька громада Нікопольського району. 

"Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники. На решті території області було спокійно. Без ворожих атак", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Також ми писали, що загарбники з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

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