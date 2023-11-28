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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — в ОВА рассказали о последствиях

28 ноября 2023 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото (архивное): t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из разного типа вооружения. Под огнем, в частности, оказались Кривой Рог и Марганецкая громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как известно, этой ночью захватчики ударили ракетой по Кривому Рогу. Все детали по разрушениям и пострадавшим сейчас устанавливаются.

Кроме того, под огнем тяжелой артиллерии русской армии оказалась Марганецкая громада Никопольского района.

"Прошло без погибших и пострадавших. Информацию об ущербе, нанесенном оккупантами, уточняют спасатели. На остальной территории области было спокойно. Без вражеских атак", — говорится в сообщении.

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Напомним, российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. 27 ноября из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая расположена в прифронтовой области.

Также мы писали, что захватчики с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.

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