Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — в ОВА рассказали о последствиях
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из разного типа вооружения. Под огнем, в частности, оказались Кривой Рог и Марганецкая громада.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области ночью 28 ноября
Как известно, этой ночью захватчики ударили ракетой по Кривому Рогу. Все детали по разрушениям и пострадавшим сейчас устанавливаются.
Кроме того, под огнем тяжелой артиллерии русской армии оказалась Марганецкая громада Никопольского района.
"Прошло без погибших и пострадавших. Информацию об ущербе, нанесенном оккупантами, уточняют спасатели. На остальной территории области было спокойно. Без вражеских атак", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. 27 ноября из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая расположена в прифронтовой области.
Также мы писали, что захватчики с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.
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