Окупанти обстріляли Херсонщину — є поранені серед дітей

Наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ХОВА

Російська армія обстріляла дві громади Херсонської області вдень 6 січня. Внаслідок атаки поранені троє людей, двоє з них — діти.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Так, 6 січня ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду. Внаслідок цього, попередньо осколкові поранення, отримали двоє дев'ятирічних братів — їх ушпиталили.

Водночас через обстріл Тягинської громади був поранений 56-річний чоловік, якого також ушпиталили.

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, що російські загарбники вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

Також ми писали, що вночі 5 січня росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.