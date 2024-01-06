Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Херсонщину — є поранені серед дітей arrow

Окупанти обстріляли Херсонщину — є поранені серед дітей

6 січня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли Херсонщину — є поранені серед дітей
Наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ХОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія обстріляла дві громади Херсонської області вдень 6 січня. Внаслідок атаки поранені троє людей, двоє з них — діти.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

Обстріли Херсонщини 6 січня

Так, 6 січня ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду. Внаслідок цього, попередньо осколкові поранення, отримали двоє дев'ятирічних братів — їх ушпиталили.

Водночас через обстріл Тягинської громади був поранений 56-річний чоловік, якого також ушпиталили.

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

null
Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, що російські загарбники вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

Також ми писали, що вночі 5 січня росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі