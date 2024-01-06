Оккупанты обстреляли Херсонщину — есть раненые среди детей
Российская армия обстреляла две громады Херсонской области днем 6 января. В результате атаки ранены три человека, двое из них — дети.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Обстрелы Херсона 6 января
Так, 6 января вражеские войска еще раз обстреляли Дарьевскую громаду. В результате, предварительно осколочные ранения, получили двое девятилетних братьев — их госпитализировали.
В то же время из-за обстрела Тягинской громады был ранен 56-летний мужчина, которого также госпитализировали.
"Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.
Также мы писали, что ночью 5 января россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонщине. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.
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