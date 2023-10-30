Окупанти обстріляли маршрутку у Херсоні, є поранені

Обстріляна маршрутка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Прокудін повідомив, що у Херсоні стався обстріл пасажирського автобуса з боку окупаційних сил. З наданої інформації стає ясно, що щонайменше чотири особи постраждали. При цьому стан однієї з постраждалих жінок вкрай серйозний.

Прокудін додав, що додаткові подробиці інциденту наразі уточнюються.



Обстріляна маршрутка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Оновлення. Прокудін пізніше зазначив, що вже відомо про семеро поранених внаслідок обстрілу маршрутки у Херсоні. Йдеться про двох чоловіків та п'ятьох жінок.

При цьому Прокудін уточнив, що 36-річна мешканка Херсона отримала досить тяжке поранення. Також 69-річну жінку госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські окупанти накрили вогнем із РСЗВ Північний мікрорайон Херсона. Загалом зафіксовано близько 15 "прильотів".

Також ми писали, що вранці, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілів з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста.