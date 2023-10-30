Оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

Обстрелянная маршрутка в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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Прокудин сообщил, что в Херсоне произошел обстрел пассажирского автобуса со стороны оккупационных сил. Из предоставленной информации становится ясно, что минимум четыре человека пострадали. При этом состояние одной из пострадавших женщин крайне серьезное

Прокудин добавил, что дополнительные подробности инцидента в настоящее время уточняются.



Обстрелянная маршрутка в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Обновление. Прокудин позже указал, что уже известно о семи раненых вследствие обстрела маршрутки в Херсоне. Речь идет о двоих мужчинах и пятерых женщин.

При этом Прокудин уточнил, что 36-летняя жительница Херсона получила довольно тяжелое ранение. Также 69-летнюю женщину госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты накрыли огнем из РСЗО Северный микрорайон Херсона. В общей сложности зафиксировано около 15 "прилетов".

Также мы писали, что утром, 29 октября, Херсон подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг атаковал прибрежные районы города.