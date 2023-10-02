Окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні: є постраждалі

Наслідки обстрілів транспортного підприємства в Херсоні. Фото: скриншот

Зранку 2 жовтня російські терористи завдали удару по транспортному підприємстві у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство", — йдеться у повідомленні.

Попередньо постраждали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО.

У Повітряних силах пояснили, що сьогоднішня атака на Україну спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.