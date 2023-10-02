Окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні: є постраждалі
Зранку 2 жовтня російські терористи завдали удару по транспортному підприємстві у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона 2 жовтня
"Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство", — йдеться у повідомленні.
Попередньо постраждали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО.
У Повітряних силах пояснили, що сьогоднішня атака на Україну спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.