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Окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні: є постраждалі

2 жовтня 2023 11:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні: є постраждалі
Наслідки обстрілів транспортного підприємства в Херсоні. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 2 жовтня російські терористи завдали удару по транспортному підприємстві у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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"Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон.  Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство", — йдеться у повідомленні.

Попередньо постраждали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Додаткова інформація уточнюється. 

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Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО. 

У Повітряних силах пояснили, що сьогоднішня атака на Україну спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.

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