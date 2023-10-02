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Оккупанты обстреляли транспортное предприятие в Херсоне: есть пострадавшие

2 октября 2023 11:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли транспортное предприятие в Херсоне: есть пострадавшие
Результаты обстрелов транспортного предприятия в Херсоне. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 2 октября российские террористы нанесли удар по транспортному предприятию в Херсоне. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Российская армия снова с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие", — говорится в сообщении.

Предварительно пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Дополнительная информация уточняется.

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Напомним, в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинской ПВО.

В Воздушных силах объяснили, что сегодняшняя атака на Украину направлена на то, чтобы разведать ПВО. Для этого оккупанты запускают небольшое количество дронов.

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