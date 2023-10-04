Окупанти почали втікати з Токмаку: Федоров розповів деталі

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: DW

Росіяни розпочали активну евакуацію на Мелітопольському напрямку. Особлива паніка панує в тимчасово окупованому місті Токмак.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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За словами Федорова, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади". А декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї. Тепер настала черга закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум.

Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", — підсумував міський голова.

Допис Івана Федорова. Фото: офіційний Telegram-канал

За словами Михайла Подоляка, в Криму в росіян теж посилюватимуться панічні настрої. Півострів поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України.

Також раніше ми писали, що російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.