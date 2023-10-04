Оккупанты начали бежать из Токмака: Федоров рассказал детали

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: DW

Россияне приступили к активной эвакуации на Мелитопольском направлении. Особая паника властвует во временно оккупированном городе Токмак.

Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

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О дальнейших действиях россиян в Токмаке

По словам Федорова, несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти". А несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи. Теперь настал черед заведений "образования": вывозят школы, училище, техникум.

Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", — подытожил городской голова.

Допис Івана Федорова. Фото: офіційний Telegram-канал

По словам Михаила Подоляка, в Крыму у россиян тоже будут усиливаться панические настроения. Полуостров постепенно берется под ключевой контроль со стороны Украины.

Ранее мы писали, что российские захватчики продолжают рассказывать свою пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе , оккупанты рассказывали детям об экстремизме.