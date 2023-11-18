Окупанти вдарили по інфраструктурі в Чернігівській області

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Сьогодні вночі, 18 листопада, російські окупанти завдали повітряного удару по Чернігівській області. Внаслідок атаки ворога пошкоджено інфраструктурні будівлі.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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В ОК "Північ" повідомили, що атаки російських безпілотників типу Shahed 136/131 було відбито мобільними вогневими групами Сил оборони України та засобами Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована. Дані щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Допис ОК "Північ". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Це відбувалося з 20:00 17 листопада по 04:00 18 листопада. Сили ППО професійно знищували ворожі цілі в небі.

Також ми писали, що Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Додамо, Росія атакувала Хмельницьку область. Там працювали сили протиповітряної оборони. В ОВА розповіли подробиці.