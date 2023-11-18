Оккупанты ударили по инфраструктуре в Черниговской области

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня ночью, 18 ноября, российские оккупанты нанесли воздушный удар по Черниговской области. В результате атаки врага повреждены инфраструктурные здания.

Об этом сообщает ОК "Север".

Читайте также:

Атака на Черниговскую область

В ОК "Север" сообщили, что атаки российских беспилотников типа Shahed 136/131 были отражены мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и средствами Воздушных сил ВСУ.

"В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована. Данные о последствиях этой террористической атаки пока уточняются", — говорится в сообщении.

Пост ОК "Север". Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Это происходило с 20:00 17 ноября до 04:00 18 ноября. Силы ПВО профессионально уничтожали вражеские цели в небе.

Также мы писали, что Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Добавим, Россия атаковала Хмельницкую область. Там работали силы противовоздушной обороны. В ОВА рассказали подробности.