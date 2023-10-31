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Окупанти знову обстріляли Херсонщину, є загиблі

31 жовтня 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знову обстріляли Херсонщину, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Про це розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. 

"Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 16 — поранені. 

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Нагадаємо, 30 жовтня окупанти атакували Херсон керованими авіабомбами.  Є загибла та дев'ятеро поранених

Окрім того, в ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці. 

Також ворог здійснив віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

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