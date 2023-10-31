Окупанти знову обстріляли Херсонщину, є загиблі
За попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.
Про це розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
"Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.
Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 16 — поранені.
Нагадаємо, 30 жовтня окупанти атакували Херсон керованими авіабомбами. Є загибла та дев'ятеро поранених
Окрім того, в ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці.
Також ворог здійснив віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.
Читайте Новини.LIVE!