Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

За предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.

Об этом рассказал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

"Зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", — говорится в сообщении.

Как известно, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотека в Херсоне.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 16 ранены.

Напомним, 30 октября оккупанты атаковали Херсон управляемыми авиабомбами. Есть погибшая и девять раненых

Кроме того, в ОВА рассказали, что захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу в Бериславском районе. Враг повредил дома и разрушил часовню Пресвятой Богородицы.

Также враг совершил вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.