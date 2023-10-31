Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие
За предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.
Об этом рассказал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона
Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.
"Зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", — говорится в сообщении.
Как известно, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотека в Херсоне.
В результате обстрелов погиб один человек, еще 16 ранены.
Напомним, 30 октября оккупанты атаковали Херсон управляемыми авиабомбами. Есть погибшая и девять раненых
Кроме того, в ОВА рассказали, что захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу в Бериславском районе. Враг повредил дома и разрушил часовню Пресвятой Богородицы.
Также враг совершил вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.
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