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Окупаційна влада заявила про відсутність водопостачання на ТОТ протягом понад 10 років

5 січня 2024 14:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупаційна влада заявила про відсутність водопостачання на ТОТ протягом понад 10 років
Українець в окупації набирає воду. Фото: Східна Правозахисна група
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тимчасово окупованих територіях російське керівництво сповістило українців про відсутність водопостачання на період від 10 до 20 років. Також окупаційна влада планує ввести обмеження для українців на вирощування вологолюбних сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група.

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Російська пропаганда масово поширює повідомлення про те, що у місцевих жителів ТОТ не буде доступу до водопостачання протягом 10-20 років. Також окупаційна влада хоче ввести обмеження для українців, яке передбачатиме деякі заборони на вирощування вологолюбних сільськогосподарських культур на полях. 

Як прогнозують російські вчені із "Донгіпрошахт", щоб відновити стабільне водопостачання знадобиться від 10 до 20 років. Зараз керівництво РФ постачає для людей в окупації шахтні води для використання в побуті.

Зруйновані будинки на ТОТ
Зруйновані будинки на ТОТ. Фото: Східна Правозахисна група

"Окупанти заявили про намір будови гідрогеологічних загороджень та наповнення їх водою, забір води з малих річок та водойм, використання шахтних вод. Шахтні води вже використовуються. Тобто, постачаються для використання у побутових цілях", — зазначили   в правозахисній групі.

Скриншот допису Східної Правозахисної групи
Скриншот допису Східної Правозахисної групи

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.

Додамо, у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати. 

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