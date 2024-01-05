Оккупационные власти заявили об отсутствии водоснабжения на ВОТ более 10 лет

Украинец в оккупации набирает воду. Фото: Восточная Правозащитная группа

На временно оккупированных территориях российское руководство уведомило украинцев об отсутствии водоснабжения на период от 10 до 20 лет. Также оккупационные власти планируют ввести ограничения для украинцев на выращивание влаголюбивых сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

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Российская пропаганда массово распространяет сообщения о том, что у местных жителей ВОТ не будет доступа к водоснабжению в течение 10-20 лет. Также оккупационные власти хотят ввести ограничение для украинцев, предусматривающее некоторые запреты на выращивание влаголюбивых сельскохозяйственных культур на полях.

Как прогнозируют российские ученые из "Донгипрошахт", чтобы восстановить стабильное водоснабжение понадобится от 10 до 20 лет. Сейчас руководство РФ поставляет людям в оккупации шахтные воды для использования в быту.

Разрушенные дома на ТОТ. Фото: Восточная Правозащитная группа

"Оккупанты заявили о намерении строения гидрогеологических заграждений и наполнении их водой, заборе воды из малых рек и водоемов, использовании шахтных вод. Шахтные воды уже используются. То есть, подаются для использования в бытовых целях", — отметили в правозащитной группе.

Скриншот поста Восточной Правозащитной группы

Напомним, на временно оккупированных юго-восточных территориях российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

Добавим, во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.