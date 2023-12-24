Партизани "АТЕШ" проникли до військкомату російської Ярославської області
Партизанам руху "АТЕШ" вдалося потрапити до військкомату в Ярославській області в Росії. Таким чином підпільники можуть отримувати інформацію про мобілізацію та особисті дані призовників.
Про це повідомляє "АТЕШ".
"АТЕШ" проникли до військкомату ворога
Зазначається, що агенту руху "АТЕШ" вдалося влитися до місцевого військкомату в російському Рибінську.
"Завдяки цьому нам вдається отримувати інформацію про мобілізаційні процеси в області та особисті дані призовників. Усі вони — потенційні агенти "АТЕШ", які зроблять свій внесок у руйнуванні російської армії зсередини", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в росіян виникли складнощі під час виробництва крилатих ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61. Партизани "АТЕШ" пояснили чому.
Також ми писали, що представники військового партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму засоби протиповітряної оборони Росії. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.
Додамо, що на тимчасово окупованих територіях РФ залучає все більше груп російських спецслужбовців та військових до пошуку підпілля. Зокрема, посилення триває на окупованій частині Херсонської області.
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