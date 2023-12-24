Партизани "АТЕШ" проникли до військкомату російської Ярославської області

Партизани "АТЕШ" потрапили до російського військкомату. Фото: t.me/atesh_ua

Партизанам руху "АТЕШ" вдалося потрапити до військкомату в Ярославській області в Росії. Таким чином підпільники можуть отримувати інформацію про мобілізацію та особисті дані призовників.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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Зазначається, що агенту руху "АТЕШ" вдалося влитися до місцевого військкомату в російському Рибінську.

"Завдяки цьому нам вдається отримувати інформацію про мобілізаційні процеси в області та особисті дані призовників. Усі вони — потенційні агенти "АТЕШ", які зроблять свій внесок у руйнуванні російської армії зсередини", — йдеться в повідомленні.

Партизани "АТЕШ" потрапили до російського військкомату. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" потрапили до російського військкомату. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" потрапили до російського військкомату. Фото: t.me/atesh_ua

Нагадаємо, що в росіян виникли складнощі під час виробництва крилатих ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61. Партизани "АТЕШ" пояснили чому.

Також ми писали, що представники військового партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму засоби протиповітряної оборони Росії. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях РФ залучає все більше груп російських спецслужбовців та військових до пошуку підпілля. Зокрема, посилення триває на окупованій частині Херсонської області.