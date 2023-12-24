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Партизаны "АТЕШ" проникли в военкомат российской Ярославской области

24 декабря 2023 05:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" проникли в военкомат российской Ярославской области
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизанам движения "АТЕШ" удалось попасть в военкомат в Ярославской области в России. Таким образом, подпольщики могут получать информацию о мобилизации и личных данных призывников.

Об этом сообщает "АТЕШ".

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Отмечается, что агенту движения "АТЕШ" удалось влиться в местный военкомат в российском Рыбинске.

"Благодаря этому нам удается получать информацию о мобилизационных процессах в области и личных данных призывников. Все они — потенциальные агенты "АТЕШ", которые внесут свой вклад в разрушение российской армии изнутри", — говорится в сообщении.

Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат. Фото: t.me/atesh_ua
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат. Фото: t.me/atesh_ua
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат
Партизаны "АТЕШ" попали в российский военкомат. Фото: t.me/atesh_ua

Напомним, что у россиян возникли сложности при производстве крылатых ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Вместо необходимых 80 ракет они изготовили только 61. Партизаны "АТЕШ" объяснили почему.

Также мы писали, что представители военного партизанского движения АТЕШ обнаружили во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, средства противовоздушной обороны России. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1.

Добавим, что на временно оккупированных территориях РФ привлекает все больше групп российских спецслужб и военных к поиску подполья. В частности, усиление идет на оккупированной части Херсонской области.

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