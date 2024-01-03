Партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини у Московській області

Військова частина у Ногінську Московської області. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини 55443 у Ногінську Московської області. Вони зафіксували повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині та готується до передачі на Донецький напрямок.

Про це "АТЕШ" повідомляє у своєму Telegram.

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Партизани розповіли, що проникли у військову частину 55443 у Ногінську Московської області. Це трапилося через агента, який нещодавно призвався до цієї частини на службу, але водночас проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8.

Військова частина у Ногінську Московської області. Фото: t.me/atesh_ua

Військова частина у Ногінську Московської області. Фото: t.me/atesh_ua

Військова частина у Ногінську Московської області. Фото: t.me/atesh_ua

"Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Повідомляється, що її активно відновлюють для передачі до Донецького напрямку. Точні координати парку відновлених БМП було передано СОУ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму.

Окрім того, партизани зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.