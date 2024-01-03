Партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части в Московской области

Военная часть в Ногинске в Московской области. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части 55443 в Ногинске Московской области. Они зафиксировали полную номенклатуру техники, которая хранится в части и готовится к передаче на Донецкое направление.

Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Telegram.

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Партизаны рассказали, что проникли в воинскую часть 55 443 в Ногинске Московской области. Это произошло из-за агента, который недавно призвался к этой части на службу, но в то же время проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения. Часть находится по адресу: Электростальское шоссе, 8

Военная часть в Ногинске в Московской области. Фото: t.me/atesh_ru

Военная часть в Ногинске в Московской области. Фото: t.me/atesh_ru

Военная часть в Ногинске в Московской области. Фото: t.me/atesh_ru

"Была зафиксирована полная номенклатура хранящейся в части техники. Сообщается, что ее активно восстанавливают для передачи в Донецкое направление. Точные координаты парка восстановленных БМП были переданы СОУ", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны "АТЕШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.

Кроме того, партизаны зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.