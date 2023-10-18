Перший удар ATACMS. Полковник ЗСУ назвав потрібну Україні кількість ракет

Момент першого запуску ракет ATACMS в Україні. Фото: скріншот

Перше використання американських далекобійних ракет ATACMS в російсько-українській війни вийшло успішним і ефективним. Але для того, аби зламати опір росіян, потрібно 20-30 таких запусків щодня, протягом хоча б пари тижнів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Дебют ATACMS

Петро Черник назвав дебютне використання американських далекобійних ракет ATACMS успішним і ефективним.

"Це саме та зброя, яка може змінити хід війни", — запевнив полковник ЗСУ.

Що потрібно для зламу у війні

Але, додав Черник, головне питання у використанні ATACMS – це кількість одиниць цієї зброї, яку отримає Україна.

Тих кількох десятків, які отримали ЗСУ, дуже мало для того, аби зламати опір окупаційних військ і остаточно перемогти їх.

"Треба щодобово 20-30 ракетних ударів. Хоча б два тижні. І тоді як мінімум південний фронт росіян обвалиться", — упевнений експерт.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області. Використання ATACMS підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

Усього, за інформацією ЗМІ, Україна отримала невелику кількість ракет ATACMS, менше дюжини.