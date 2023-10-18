Первый удар ATACMS. Полковник ВСУ назвал нужное Украине количество ракет
Первое использование американских дальнобойных ракет ATACMS в российско-украинской войне получилось успешным и эффективным. Но для того чтобы сломить сопротивление россиян, нужно 20-30 таких запусков ежедневно, в течение хотя бы пары недель.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Дебют ATACMS
Петр Черник назвал дебютное использование американских дальнобойных ракет ATACMS успешным и эффективным.
"Это именно оружие, которое может изменить ход войны", — заверил полковник ВСУ.
Что нужно для излома в войне
Но, добавил Черник, главный вопрос использования ATACMS — это количество единиц этого оружия, которое получит Украина.
Нескольких десятков, которые получили ВСУ, очень мало для того, чтобы сломить сопротивление оккупационных войск и окончательно победить их.
"Надо ежесуточно 20-30 ракетных ударов. Хотя бы две недели. И тогда как минимум южный фронт россиян рухнет", — уверен эксперт.
Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Использование ATACMS подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.
Всего, по информации СМИ, Украина получила небольшое количество ракет ATACMS, меньше дюжины.
Читайте Новини.LIVE!