Первый удар ATACMS. Полковник ВСУ назвал нужное Украине количество ракет

Момент первого запуска ракет ATACMS в Украине. Фото: скриншот

Первое использование американских дальнобойных ракет ATACMS в российско-украинской войне получилось успешным и эффективным. Но для того чтобы сломить сопротивление россиян, нужно 20-30 таких запусков ежедневно, в течение хотя бы пары недель.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Дебют ATACMS

Петр Черник назвал дебютное использование американских дальнобойных ракет ATACMS успешным и эффективным.

"Это именно оружие, которое может изменить ход войны", — заверил полковник ВСУ.

Что нужно для излома в войне

Но, добавил Черник, главный вопрос использования ATACMS — это количество единиц этого оружия, которое получит Украина.

Нескольких десятков, которые получили ВСУ, очень мало для того, чтобы сломить сопротивление оккупационных войск и окончательно победить их.

"Надо ежесуточно 20-30 ракетных ударов. Хотя бы две недели. И тогда как минимум южный фронт россиян рухнет", — уверен эксперт.

Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Использование ATACMS подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Всего, по информации СМИ, Украина получила небольшое количество ракет ATACMS, меньше дюжины.