На фронті в Україні виникли проблеми з застосуванням дронів, — ISW

Український військовий з дроном. Фото: ti-ukraine

Російські війська 8 грудня продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Водночас український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили низку атак російських військ.

Про це пише ISW.

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Ситуація на фронті

Зазначається, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати великі розвідувальні безпілотники та досягати значного прогресу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Куп'янському напрямку біля Синьківки та Іванівки та на Лиманському напрямку біля селища Спірне і Терни.

За словами речника командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, ворожі війська також атакують поблизу Веселого.

А український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активізували наступальні операції на Лиманському напрямку.

Ситуація на фронті 8 грудня. Фото: ISW

"Українські війська проводили наступальні операції під Бахмутом, але 8 грудня не зробили жодних заявлених або підтверджених просувань вперед", — йдеться у повідомленні.

Також Генштаб повідомив що українські війська продовжують наступальні операції на південь від Бахмута, а міністерство оборони РФ, що 8 грудня українські війська нібито безуспішно атакували в районі Кліщіївки.

Російські джерела стверджували, що 7-8 грудня війська РФ нібито просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні.

Ситуація на фронті 8 грудня. Фото: ISW

Російські війська також проводили наступальні операції поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, а опубліковані геолокаційні кадри показують, що росіяни нібито просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Ситуація на фронті 8 грудня. Фото: ISW

8 грудня українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські сили нібито відбили українські атаки поблизу Роботиного, на захід від Вербового і на захід від Новофедорівки. Міноборони РФ повідомило про українські атаки поблизу Нестерянки та Успенівки.

Ситуація на фронті 8 грудня. Фото: ISW

Крім того, 8 грудня українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що тривають бої в Кринках і що українські війська посилили темп бойових дій.

Нагадаємо, що раніше в ISW оцінили, з якою швидкістю Росія втрачає солдатів на війні. Майже 11 тис. окупантів загинули чи були поранені лише у листопаді.

Також ми писали, що українські військові контратакували поблизу Авдіївки 5 грудня. Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили росіян відійти від двох передових позицій.