На фронте в Украине возникли проблемы с применением дронов, — ISW

Украинский военный с дроном. Фото: ti-ukraine

Российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная. В то же время украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразил ряд атак российских войск.

Об этом пишет ISW.

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Ситуация на фронте

Отмечается, что плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам использовать большие разведывательные беспилотники и добиться значительного прогресса.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Купянском направлении возле Синьковки и Ивановки и на Лиманском направлении возле поселка Спирное и Терны.

По словам спикера командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, вражеские войска также атакуют вблизи Веселого.

А украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активизировали наступательные операции на Лиманском направлении.

Ситуация на фронте 8 декабря. Фото: ISW

"Украинские войска проводили наступательные операции под Бахмутом, но 8 декабря не сделали никаких заявленных или подтвержденных продвижений вперед", — говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции к югу от Бахмута, а министерство обороны РФ, что 8 декабря украинские войска якобы безуспешно атаковали в районе Клещеевки.

Российские источники утверждали, что 7-8 декабря войска РФ якобы продвинулись в направлении Новокалинового, к окрестностям Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне.

Ситуация на фронте 8 декабря. Фото: ISW

Российские войска также проводили наступательные операции вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки, а опубликованные геолокационные кадры показывают, что россияне якобы продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км северо-западнее Авдеевки).

Ситуация на фронте 8 декабря. Фото: ISW

8 декабря украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские силы якобы отразили украинские атаки вблизи Работино, к западу от Вербового и к западу от Новофедоровки. Минобороны РФ сообщило об украинских атаках вблизи Нестерянки и Успеновки.

Ситуация на фронте 8 декабря. Фото: ISW

Кроме того, 8 декабря украинские войска продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Российские блогеры утверждали, что продолжаются бои в Крынках и что украинские войска усилили темп боевых действий.

Напомним, что ранее в ISW оценили, с какой скоростью Россия теряет солдат на войне. Почти 11 тыс. оккупантов погибли или были ранены только в ноябре.

Также мы писали, что украинские военные контратаковали вблизи Авдеевки 5 декабря. Силы обороны продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.