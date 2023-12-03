Погодні умови не зупинили роботу артилерії ЗСУ по окупантах — ISW

Українські артилеристи. Фото: Reuters

Несприятливі погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії українських і російських військ на всій лінії фронту. Втім, вони не зупинили їх повністю.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Російська авіація діє активно

Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активно використовують авіацію на бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода.

Фітьо додав, що погодні умови істотно не впливають на вогонь російської артилерії на бахмутському напрямку. Російські воєнні блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер поблизу Бахмута та на заході Запорізької області не дозволяв російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.

Російський воєнний блогер також стверджував, що хоча легкий дощ дозволяє російським військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового, багниста місцевість ускладнює просування піхоти та колісної техніки в західній Запорізькій області.

Українська артилерія не припиняє роботу

Блогер додав, що російські сили можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські сили продовжують вести інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, Третя окрема штурмова бригада закріпляюється під Бахмутом.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами, тим самим знищуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних людей. Втім, ЗСУ активно борються з ворогом і завдають йому колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.