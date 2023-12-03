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Погодные условия не остановили работу артиллерии ВСУ по оккупантам — ISW

3 декабря 2023 07:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Погодные условия не остановили работу артиллерии ВСУ по оккупантам — ISW
Украинские артиллеристы. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Неблагоприятные условия продолжают замедлять боевые действия украинских и российских войск на всей линии фронта. Впрочем, они не остановили их полностью.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Российская авиация действует активно

Представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска активно используют авиацию на бахмутском направлении, когда это позволяет погода.

Фитьо добавил, что погодные условия существенно не влияют на огонь русской артиллерии на бахмутском направлении. Российские военные блоггеры 1 декабря утверждали, что сильный ветер близ Бахмута и на западе Запорожской области не позволял российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Российский военный блогер также утверждал, что хотя легкий дождь позволяет российским войскам проводить воздушную разведку вблизи Вербового, болотистая местность затрудняет продвижение пехоты и колесной техники в западной Запорожской области.

Украинская артиллерия не прекращает работу

Блогер добавил, что российские силы могут передвигаться только по гусеничной технике, а украинские силы продолжают вести интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на западе Запорожской области.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные оккупантами территории. В частности, Третья отдельная штурмовая бригада закрепляется под Бахмутом.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами, тем самым уничтожая инфраструктуру и убивая мирных людей. Впрочем, ВСУ активно борются с врагом и наносят ему колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

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