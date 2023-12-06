Поліція Непалу почала арешти російських вербувальників на війну в Україні

Російський військовослужбовець у зоні бойових дій в Україні. Фото: російські ЗМІ

Поліція Непалу затримала десять осіб, які протягом останнього часу переправляли жителів гірської держави на війну з Україною у складі російської армії.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відбувалося вербування

За словами начальника поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі, йдеться про незаконне стягування з кожної людини великих сум грошей за нібито туристичні візи. В подальшому їх відправляли для вербування до лав російської армії. Відправка відбувалася через переважно через ОАЕ. Вартість однієї візи сягала дев’яти тис. дол.

Затримані перебувають під вартою і будуть направлені до суду.

"Це випадок контрабанди людей… організованої злочинності. Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду", — сказав Хатрі.

Чому Непал проти дій вербувальників

Гімалайська країна офіційно звернулася до РФ з проханням припинити незаконне вербування своїх громадян до російської армії після того, як шість непальців загинули під час військових дій на території України. Також вони вимагають компенсацію сім’ям загиблих непальських громадян.

В основному непальські солдати служать у британській та індійській арміях на підставі договору 1947 року. З РФ такої угоди не існує.

Непальці також працюють на будівельних майданчиках та промислових підприємствах у Південній Кореї, Малайзії та на Близькому Сході.

Як повідомлялося раніше, росіяни вчать воювати українських дітей на окупованих територіях. Російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія завербувала понад 100 тис. ув'язнених із виправних колоній на війну з Україною. Такі масштаби, як стверджують експерти, доводять гостру нестачу охочих брати участь у бойових діях.