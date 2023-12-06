Полиция Непала начала аресты российских вербовщиков на войну в Украине
Полиция Непала задержала десять человек, которые в последнее время переправляли жителей горного государства на войну с Украиной в составе российской армии.
Об этом сообщает Reuters.
Как происходила вербовка
По словам начальника полиции округа Катманду Бхупендра Хатри, речь идет о незаконном взимании с каждого человека больших сумм денег за якобы туристические визы. В дальнейшем их отправляли для вербовки в ряды российской армии. Отправка проходила через преимущественно через ОАЭ. Стоимость одной визы достигала девяти тысяч долларов.
Задержанные находятся под стражей и будут направлены в суд.
"Это случай контрабанды людей… организованной преступности. Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", — сказал Хатри.
Почему Непал против действий вербовщиков
Гималайская страна официально обратилась в РФ с просьбой прекратить незаконную вербовку своих граждан в российскую армию после того, как шесть непальцев погибли во время военных действий на территории Украины. Также они требуют компенсации семьям погибших непальских граждан.
В основном, непальские солдаты служат в британской и индийской армиях на основании договора 1947 года. С РФ такого соглашения не существует.
Непальцы также работают на строительных площадках и промышленных предприятиях в Южной Корее, Малайзии и Ближнем Востоке.
Как сообщалось ранее, россияне учат воевать украинских детей на оккупированных территориях. Российские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия завербовала более 100 тысяч заключенных из исправительных колоний на войну с Украиной. Такие масштабы, как утверждают эксперты, доказывают острую нехватку желающих участвовать в боевых действиях.
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