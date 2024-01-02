Поліція зі своїх бодікамер показала перші хвилини після ракетного обстрілу Києва

Скриншот з бодікамери патрульного

Патрульні поліцейські оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на яких зафільмовані перші хвилини після ранкового ракетного обстрілу Києва. На показаних кадрах поліцейські допомагають постраждалим людям.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Національної поліції України.

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Що видно на відео з бодікамер патрульних Києва

"На відео перші хвилини з бодікамер патрульних після ранкового обстрілу столиці", — підписала відео пресслужба Нацполіції.

У правоохоронному органі уточнили, що поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки.

"Патрульні евакуювали з-під завалів людей і тварин, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", — повідомили у Нацполіції.

На відео справді видно, як правоохоронці заходять до пошкоджених від російських ракет будинків, витягають знепритомнілу жінку, а також допомагають рятувальникам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

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