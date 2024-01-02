Полиция со своих бодикамер показала первые минуты после ракетного обстрела Киева

Кадр с бодикамеры патрульного. Скриншот

Патрульные полицейские обнародовали видео со своих бодикамер, на которых были сняты первые минуты после утренних ракетных обстрелов Киева. На показанных кадрах полицейские помогают пострадавшим.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"На видео первые минуты с бодикамер патрульных после утреннего обстрела столицы", — подписала видео пресс-служба Нацполиции.

В правоохранительном органе уточнили, что полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки.

"Патрульные эвакуировали из-под завалов людей и животных, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", — сообщили в Нацполиции.

На видео действительно видно, как правоохранители заходят в поврежденные от российских ракет дома, вытягивают потерявшую сознание женщину, а также помогают спасателям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало таких атак, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Мы также сообщали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.