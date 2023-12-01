Полювання на дрони й ракети та новини з фронту — вечірнє зведення Генштабу

Боєць мобільної групи ППО відстежує в повітрі дрон-камікадзе. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу Росія обстріляла Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136\131 та двома керованими ракетами Х-59. Силами ППО було знищено одну ракету, та вісім дронів, на жаль, є влучання.

Про все це й не тільки у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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З початку доби російська армія завдала авіаудару по Україні з використанням двох ракет Х-59 та 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Було знищено одну ракету та вісім дронів. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 67 боєзіткнень, ЗС РФ завдали двох ракетних та 17 авіаударів, здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Протягом доби ракетні війська вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів супротивника.

Ситуація на фронті станом на 1 грудня

Джерело: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ

Джерело: генштаб ЗСУ 1 / 3

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волині та Поліссі — без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ЗС РФ зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінних загороджень вздовж державного кордону України.

Артобстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них:

Красний Хутір (Чернігівська область);

Прогрес, Степок (Сумська область);

Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка (Харківська область)

На Куп’янському напрямку росіяни спільно з бойовиками ЛНР проводили штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ЗСУ відбили 9 атак. Під артилерійський вогонь потрапили близько 10 населених пунктів Харківської області, зокрема:

Дворічна;

Синьківка;

Петропавлівка;

Іванівка;

Берестове.

На Лиманському напрямку ЗС РФ були активні поблизу Серебрянського лісництва Луганської області, де ЗСУ відбили 7 атак. Від ворожих обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Невське та Білогорівка Луганської області, а також:

Торське;

Серебрянка;

Верхньокам’янське;

Спірн;

Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог діяв в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де було відбито 18 атак. Під вогнем опинилися понад 15 населених пунктів:

Оріхово-Василівка;

Маркове;

Часів Яр;

Кліщіївка;

Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку росіяни та бойовики ДНР діяли південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ЗСУ відбили 16 атак. Обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них:

Бердичі;

Степове;

Авдіївка;

Карлівка;

Первомайське.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримкою фронтової авіації ПКС РФ, вів марні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти:

Гостре;

Мар’їнка;

Побєда;

Новомихайлівка;

Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ЗС РФ та бойовиків ДНР виявлено не було. Обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів:

Водяне;

Вугледар;

Новоукраїнка;

Урожайне;

Макарівка;

Рівнопіль.

На Запорізькому напрямку росіяни 10 разів даремно намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них:

Темирівка;

Малинівка;

Чарівне;

Роботине;

Степове;

Кам’янське.

На Херсонському напрямку артобстрілів зазнали Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Орієнтовні втрати ЗС РФ станом на 1 грудня 2023 року. Джерело: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що раніше у Генштабі показали, як українські воїни ліквідували окупанта під Авдіївкою. Перед цим там розповіли, чи утримує Україна позиції на лівобережжі Дніпра.