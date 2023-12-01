Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
За последние сутки Россия обстреляла Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136\131 и двумя управляемыми ракетами Х-59. Силами ПВО была уничтожена одна ракета, и восемь дронов, к сожалению, есть попадания.
Обо всем этом и не только в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Российские удары по Украине
С начала суток российская армия нанесла авиаудар по Украине с использованием двух ракет Х-59 и 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Была уничтожена одна ракета и восемь дронов. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.
В течение суток произошло 67 боестолкновений, ВС РФ нанесли два ракетных и 17 авиаударов, совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Успехи ВСУ на фронте
Украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.
Ситуация на фронте по состоянию на 1 декабря
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Источник: Генштаб ВСУ
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Источник: Генштаб ВСУ
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Источник: Генштаб ВСУ
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Волыни и Полесье без существенных изменений, формирование наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артобстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них:
- Красный Хутор (Черниговская область);
- Прогресс, Степок (Сумская область);
- Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка (Харьковская область)
На Купянском направлении россияне совместно с боевиками ЛНР проводили штурмовые действия у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где ВСУ отразили 9 атак. Под артиллерийский огонь попали около 10 населённых пунктов Харьковской области, в частности:
- Двуречная;
- Синьковка;
- Петропавловка;
- Ивановка;
- Березовка.
На Лиманском направлении ВС РФ были активны вблизи Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили 7 атак. От вражеских обстрелов пострадали около 10 населённых пунктов, среди которых Невское и Белогоровка Луганской области, а также:
- Торское;
- Серебрянка;
- Верхнекаменное;
- Спорное;
- Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг действовал в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где было отбито 18 атак. Под огнем оказались более 15 населённых пунктов:
- Орехово-Васильевка;
- Марковое;
- Часов Яр;
- Клещеевка;
- Нью-Йорк.
На Авдеевском направлении россияне и боевики ДНР действовали южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где ВСУ отразили 16 атак. Обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них:
- Бердичи;
- Степное;
- Авдеевка;
- Карловка;
- Первомайское.
На Марьинском направлении враг, при поддержке фронтовой авиации ВКС РФ, вел бесполезные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты:
- Острое;
- Марьинка;
- Победа;
- Новомихайловка;
- Константиновка.
На Шахтерском направлении ВС РФ и боевиков ДНР обнаружено не было. Обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов:
- Водяное;
- Угледар;
- Новоукраинка;
- Урожайное;
- Макаровка;
- Ровнополь.
На Запорожском направлении россияне 10 раз тщетно пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области. Артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них:
- Темировка;
- Малиновка;
- Волшебное;
- Роботино;
- Степное;
- Каменское.
На Херсонском направлении артобстрелов подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Напомним, что ранее в Генштабе показали, как украинские воины ликвидировали оккупанта под Авдеевкой. Перед этим там рассказали, удерживает ли Украина позиции на левобережье Днепра.
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