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Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба

1 декабря 2023 21:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
Боец мобильной группы ПВО отслеживает в воздухе дрон-камикадзе. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

За последние сутки Россия обстреляла Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136\131 и двумя управляемыми ракетами Х-59. Силами ПВО была уничтожена одна ракета, и восемь дронов, к сожалению, есть попадания.

Обо всем этом и не только в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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С начала суток российская армия нанесла авиаудар по Украине с использованием двух ракет Х-59 и 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Была уничтожена одна ракета и восемь дронов. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 67 боестолкновений, ВС РФ нанесли два ракетных и 17 авиаударов, совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 декабря

  • Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
    Источник: Генштаб ВСУ
  • Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
    Источник: Генштаб ВСУ
  • Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
    Источник: Генштаб ВСУ
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Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Волыни и Полесье без существенных изменений, формирование наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артобстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них:

  • Красный Хутор (Черниговская область);
  • Прогресс, Степок (Сумская область);
  • Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка (Харьковская область)

На Купянском направлении россияне совместно с боевиками ЛНР проводили штурмовые действия у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где ВСУ отразили 9 атак. Под артиллерийский огонь попали около 10 населённых пунктов Харьковской области, в частности:

  • Двуречная;
  • Синьковка;
  • Петропавловка;
  • Ивановка;
  • Березовка.

На Лиманском направлении ВС РФ были активны вблизи Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили 7 атак. От вражеских обстрелов пострадали около 10 населённых пунктов, среди которых Невское и Белогоровка Луганской области, а также:

  • Торское;
  • Серебрянка;
  • Верхнекаменное;
  • Спорное;
  • Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг действовал в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где было отбито 18 атак. Под огнем оказались более 15 населённых пунктов:

  • Орехово-Васильевка;
  • Марковое;
  • Часов Яр;
  • Клещеевка;
  • Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении россияне и боевики ДНР действовали южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где ВСУ отразили 16 атак. Обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них:

  • Бердичи;
  • Степное;
  • Авдеевка;
  • Карловка;
  • Первомайское.

На Марьинском направлении враг, при поддержке фронтовой авиации ВКС РФ, вел бесполезные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты:

  • Острое;
  • Марьинка;
  • Победа;
  • Новомихайловка;
  • Константиновка.

На Шахтерском направлении ВС РФ и боевиков ДНР обнаружено не было. Обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов:

  • Водяное;
  • Угледар;
  • Новоукраинка;
  • Урожайное;
  • Макаровка;
  • Ровнополь.

На Запорожском направлении россияне 10 раз тщетно пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области. Артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них:

  • Темировка;
  • Малиновка;
  • Волшебное;
  • Роботино;
  • Степное;
  • Каменское.

На Херсонском направлении артобстрелов подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Охота на дроны и ракеты и новости с фронта — вечерняя сводка Генштаба
 Приблизительные потери ВС РФ по сообщению на 1 декабря 2023 года. Источник: Генштаб ВСУ

Напомним, что ранее в Генштабе показали, как украинские воины ликвидировали оккупанта под Авдеевкой. Перед этим там рассказали, удерживает ли Украина позиции на левобережье Днепра.

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