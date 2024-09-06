Війна в Україні — у Генштабі оновили втрати російської армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати удари по окупантах та їх техніці на території України. За минулу добу бійці знищили майже 1200 осіб особового складу та понад 70 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 6 вересня.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 622720 (+1170) осіб;

танків — 8631 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин — 16878 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 17745 (+20) одиниць;

РСЗВ — 1178 (+1) одиниць;

засобів ППО — 941 (+1) одиниці;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14732 (+74) одиниць;

крилатих ракет — 2587 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24116 (+72) одиниці;

спеціальної техніки — 3037 (+13) одиниці.