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Понад 1100 військових та 70 одиниць техніки — у Генштабі оприлюднили оновлені втрати ворога

6 вересня 2024 08:14
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — у Генштабі оновили втрати російської армії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Валерія Барановська - редактор

Українські військові продовжують завдавати удари по окупантах та їх техніці на території України. За минулу добу бійці знищили майже 1200 осіб особового складу та понад 70 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 6 вересня.

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Орієнтовні втрати противника станом на ранок 6 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії на війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 622720 (+1170) осіб;
  • танків — 8631 (+7) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 16878 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 17745 (+20) одиниць;
  • РСЗВ —  1178 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 941 (+1) одиниці;
  • літаків — 368 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14732 (+74) одиниць;
  • крилатих ракет — 2587 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24116 (+72) одиниці;
  • спеціальної техніки — 3037 (+13) одиниці.
Втрати Росії на війні
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

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війна окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті втрати окупантів

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