Война в Украине — в Генштабе обновили потери российской армии

Более 1100 военных и 70 единиц техники — в Генштабе обнародовали обновленные потери врага
6 сентября 2024 08:14
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают наносить удары по оккупантам и их технике на территории Украины. За прошедшие сутки бойцы уничтожили около 1200 человек личного состава и более 70 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в пятницу, 6 сентября.
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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 6 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 622720 (+1170) человек;
- танков - 8631 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин - 16878 (+9) единиц;
- артиллерийских систем - 17745 (+20) единиц;
- РСЗО - 1178 (+1) единиц;
- средств ПВО - 941 (+1) единицы;
- самолетов - 368 (+0) единиц;
- вертолетов - 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 14732 (+74) единиц;
- крылатых ракет - 2587 (+0) единиц;
- кораблей - 28 (+0) единиц;
- подводных лодок - 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24116 (+72) единицы;
- специальной техники - 3037 (+13) единицы.
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