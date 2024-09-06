Война в Украине — в Генштабе обновили потери российской армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают наносить удары по оккупантам и их технике на территории Украины. За прошедшие сутки бойцы уничтожили около 1200 человек личного состава и более 70 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в пятницу, 6 сентября.

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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 6 сентября ориентировочно составили:

личного состава - около 622720 (+1170) человек;

танков - 8631 (+7) единицы;

боевых бронированных машин - 16878 (+9) единиц;

артиллерийских систем - 17745 (+20) единиц;

РСЗО - 1178 (+1) единиц;

средств ПВО - 941 (+1) единицы;

самолетов - 368 (+0) единиц;

вертолетов - 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 14732 (+74) единиц;

крылатых ракет - 2587 (+0) единиц;

кораблей - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 24116 (+72) единицы;

специальной техники - 3037 (+13) единицы.