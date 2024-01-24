Допомога Україні - онад $80 мільярдів виділила Україні коаліція "Рамштайн" — Пентагон

Патрік Райдер. Фото: Pentagon

Контактна група з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виділила понад $80 мільярдів військової допомоги нашій країні за час свого існування.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Читайте також:

Що відомо про допомогу від "Рамштайну"

"Контактна група продовжує колективні зусилля для міжнародної військової підтримки України, яка надалі захищається від неспровокованої агресивної війни РФ. Загалом ця коаліція виділила понад $80 мільярдів США на допомогу Україні у сфері безпеки, і важлива робота продовжується", — сказав представник оборонного відомства США.

За його словами, наразі зусилля зосереджені на посиленні потенціалу ВПС України, артилерії, морських операцій, наземного розмінування, ППО та інформаційних технологій.

Представник Пентагону ще наголосив, що Сполучені Штати у будь-якому випадку продовжують об’єднувати зусилля союзників та партнерів, аби знайти можливості для допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, січневе засідання західної коаліції у форматі Рамштайн, яка допомогає Україні боротися із російськими окупантами, пройшло у онлайн-режимі. Головний політичний меседж прозвучав ще перед засіданням. Що це за меседж і які питання обговорювали на 18-му Рамштайні — у статті Новини.LIVE.

Як і очікувалося — і Новини.LIVE про це писали у матеріалі, присвяченому очікуванням від січневого Рамштайн-засідання, – однією із ключових тем переговорів стала артилерія. Йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем. Причому це виготовлення, згідно із домовленостями, має не тільки суто західними партнерами, а і у спільних проектах з Україною.